〔台湾经济〕考虑由国发基金出资促产业链整合,含绿能和面板业--经建会

路透台北11月9日电---台湾经济建设委员会周三表示,考虑由国发基金出资促进产业链整合,包括绿能和面板业.目前约有200亿台币的国发基金未来会由被动,改扮演主动积极角色.

"当有些产业我们觉得应该要做整合、做发展,但也许缺资金,国发就会主动投资,"经建会主委刘忆如在立法院场边向记者称,"有几样重点产业,面板是其中之一."

她并不愿透露产业名单,但表示,如果整合有纵效的产业,就可以优先考虑去投资;另外,台湾非常具竞争力的产业,但现在面临别国政策补助等竞争的,"我们也会考虑".

"不是某家公司,而是以产业为主.而且优先具整合性的产业,从供应链最上到最下游,如果能促进整合,我们优先,"她称.(完)

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