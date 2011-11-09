《企业看点》--11月9日财务活动报导摘要

美国股市：微幅收低，油价下挫拖累能源股领跌
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
路透11月9日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 金融时报周三报导称,荷兰电视节目制作公司Endemol和其债权人将驳回近期对该公司提出的收购邀约.[ID:nL6E7M900M]
* 华尔街日报在其网站上报导称,美国汽车贷款和抵押贷款业者Ally Financial IncGKM.N正考虑将旗下Residential Capital LLC (ResCap)抵押贷款部门置入破产保护.[ID:nN1E7A729W]
* 华尔街日报报导称,评论网站Yelp选定高盛(GS.N)和花旗集团(C.N)担任其首次公开发行(IPO)的承销商,发行规模最高20亿美元.[ID:nN1E7A71XE]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。