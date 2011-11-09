《企业看点》--11月9日财务活动报导摘要

路透11月9日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 金融时报周三报导称,荷兰电视节目制作公司Endemol和其债权人将驳回近期对该公司提出的收购邀约.[ID:nL6E7M900M]

* 华尔街日报在其网站上报导称,美国汽车贷款和抵押贷款业者Ally Financial IncGKM.N正考虑将旗下Residential Capital LLC (ResCap)抵押贷款部门置入破产保护.[ID:nN1E7A729W]

* 华尔街日报报导称,评论网站Yelp选定高盛(GS.N)和花旗集团(C.N)担任其首次公开发行(IPO)的承销商,发行规模最高20亿美元.[ID:nN1E7A71XE]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)