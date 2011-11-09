〔台湾经济〕政府考虑由国发基金出资,促绿能和面板等产业链整合(更新版)

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* 考虑由国发基金出资促产业链整合

* 以具整合综效产业为优先,包括绿能和面板业

路透台北11月9日电---台湾经济建设委员会周三表示,考虑由官方的国发基金出资促进产业链整合,包括绿能和面板业.目前约有200亿台币的国发基金未来会由被动,改扮演主动积极角色.

"当有些产业我们觉得应该要做整合、做发展,但也许缺资金,国发基金就会主动投资,"经建会主委刘忆如在立法院场边向记者称,"有几样重点产业,面板是其中之一."

她并不愿透露产业名单,但表示,如果整合有综效的产业,就可以优先考虑去投资;另外,台湾非常具竞争力的产业,但现在面临别国政策补助等竞争的,也会纳入考虑.

"不是某家公司,而是以产业为主.而且优先具整合性的产业,从供应链最上到最下游,如果能促进整合,我们优先,"她称.

针对绿能产业,刘忆如透露已与台国营的台湾电力公司谈过一构想,由台电主要出面组成一家负责整合的公司,台电作为股东,国发也为股东之一,结合产业链上下游企业也入股这家公司.

"这家公司就专门整合,台电也很希望有这样的事发生."她表示.

继2008-2009年金融海啸的洗礼後,台湾过去政府重点支持的产业,例如液晶面板、动态随机存取记忆体(DRAM)、太阳能及发光二极体(LED),今年再度面临景气不佳的冲击,近来陆续传出无薪假的消息.

部份评论提出,台湾面板产业应该进行整并,以提高规模及议价能力.刘忆如亦指出,经建会是在思考友达(2409.TW)及奇美电(3481.TW)台湾两大面板业者之间是不是有整合的可能性;不过,"我们只能说你们两家很配,整合是自己两家要去谈."

在上一波金融海啸期间,台湾经济部曾提出以国发基金入资,整合台湾六家DRAM业者的方案,但最终因业者之间意愿不高,立法院亦不同意政府出资,最後破局收场. (完)

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