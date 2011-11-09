〔台湾央行〕共发行1,067亿台币存单,发行馀额增加331亿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因交易商对上周升势锁定获利
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
路透台北11月9日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,067亿台币存单,相较存单到期金额736亿,存单发行馀额增加331亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期812亿台币,利率为0.87%;91天期223亿台币,利率为0.93%;182天期32亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行822亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,629.65亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为120亿台币,累计超额准备为620亿台币,加计前期1%的超额准备为2,069亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
根据港口数据，历来是全球最大小麦进口国之一的巴西近期已经出口了多艘小麦船货，因国内丰产及政府补贴令出口在海外市场有竞争力。
美国农业部周一报告称，上周出口检验美国玉米111.3万吨，高于之前一周的106.3万吨，也高于75-100万吨的市场预估区间。
路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。