〔台湾央行〕共发行1,067亿台币存单,发行馀额增加331亿

路透台北11月9日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,067亿台币存单,相较存单到期金额736亿,存单发行馀额增加331亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期812亿台币,利率为0.87%;91天期223亿台币,利率为0.93%;182天期32亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行822亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,629.65亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为120亿台币,累计超额准备为620亿台币,加计前期1%的超额准备为2,069亿台币.(完)