〔台湾债市〕殖利率小幅收低,100/8R标售前恐随股市浮沉

路透台北11月9日电---台湾债市主要殖利率周三小幅收低.欧洲情势仍存在诸多不确定性,令今日债市跟随股市上下浮沉.由于30年增额券100/8R发行前交易殖利率守稳1.93%,使得整条殖利率曲线变动幅度有限.

交易商指出,就目前市场气氛而言,应该只有空手与多单在进行部位买进与移转,空单并没有进一步增加的迹象,在此情形下,债市短期仍难脱离低量整理格局,殖利率波动区间料将有限.

"100/8R有特定交易商在接,手法看起来像是实质买盘的委托."一证券商交易主管说.

另一证券商员则指出,由于20年券100/7殖利率维持在1.80%附近,若以20年与30年券利差约在10-15个基点的均值来看,1.93%的殖利率算是合理.

台湾股市周三收低0.51%,表现落後地区股市;加权股价指数.TWII连两日走跌,终场收低38.93点,或0.51%,成为7,561.86点,回吐盘初的涨势.

100/8R将在下周二(15日)标售,金额300亿台币.

投资者关注欧洲情势,主要的焦点放在意大利.之前该国总理贝鲁斯柯尼承诺,一旦预算改革方案在议会通过之後,他将辞职下台.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.10 1.0370 1.0350-1.0400 178.0

10 100/9 A00109=TWO -0.12 1.3350 1.3333-1.3418 23.5

20 100/7 A00107=TWO -0.10 1.8000 1.8000-1.8000 0.5

30 100/8R A00108R=TWO 0.00 1.9300 1.9300-1.9322 6.0

继昨日高市债标出不错的成绩後,今日中午截止投标的台电公司债,也传出七、10年券得标利率有机会较前期小幅走低的消息.交易商认为,实质买盘为明年预算展开布局,但主轴是放在养券,对次级市场而言,顶多帮助殖利率维持在相对低档.

"这只能说第四季投资机构的补券需求不差,或许对100/8R下周二的标售有帮助."一证券商交易员说.

另一证券商主管则称,由于日前20年增额券100/7R标售结果优于预期,空头还在疗伤止痛,使得100/8R的空单量只有两亿台币左右.

"少了空头共襄盛举,最後只能靠寿险决定利率位置."他说.

台湾电力公司今日招标五、七年及10年有担保公司债,金额计划120亿台币.该公司甫于上月标出175亿台币有担保公司债.其中,10年期以1.61%定价,七年期以1.48%定价,五年期则以1.30%定价.[ID:nCT0417658]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8000

10 100/9 A00109=TWO 1.3350

5 100/6 A00106=TWO 1.0370

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)