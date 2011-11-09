〔台湾汇市〕台币兑美元窒息量收升4分,受义大利总理辞职承诺鼓舞

路透台北11月9日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4分.尽管台股今日收低,落後区域其他股市,但受到义大利总理将请辞消息带动,非美货币反弹,场上以实质抛补居多,台币呈量缩盘整态势.

交易商指出,欧债危机不确定因素仍高,买卖双方缺乏追价意愿,台币盘中成交稀稀落落,台北汇市全日成交量缩至2010年9月9日以来最低.他们表示,按往年经验来看,近年底交易偏淡,料汇市将陷入沉寂,明日交投先看30.0-30.2元间.

"交易员就像军队打仗,几个月下来大家已经累坏了,"一位外商银行人士称,"管他什麽欧猪五国,市场反应越来越小."

台湾加权指数.TWII周三收跌0.51%至7,561.86点;外资及陆资在台股卖超15.32亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.27亿.[ID:nCT0418226]

新兴汇市中,韩元KRW=和马币(林吉特)MYR=周三上涨,因此前意大利总理表示将辞职,但亚洲新兴市场货币涨幅受限,因投资者对欧元区国家政治不确定性迟迟无法消除的前景感到担忧,倾向于锁定获利.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.066 30.106 30.002-30.106 30.106 4.72 7.24

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.050 30.105 30.020-30.065 30.028 2.55 2.96

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.020/0.035

美元/台币六个月期 -0.190/-0.160 -0.165/-0.135

---------------------------------------------------------------------------- (完)