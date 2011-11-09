〔欧洲金融〕希腊政府债券减计50%尚需数周方可达成最後协议--IIF

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透北京11月9日电---国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周三表示,希腊政府债券减计50%的协议尚待数周方可尘埃落定,他有信心可与希腊新的政治领袖一起戮力合作.
"还要花上数周的时间才能达成协议,但我看好我们仍会为了希腊的未来而执行这项协议,因为这对减轻希腊的负担相当重要,也可以更广泛地稳定欧洲情势,"他表示.
希腊总理办公室表示,将于周三稍晚宣布新的联合政府.[ID:nCN1206930]
"我们在未来几周之内会有许多进展,但遗憾的是,最後的结果尚须部分视欧盟、IMF及希腊研拟的新版三年计画而定,"查尔斯达拉拉表示.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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