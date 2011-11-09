〔欧洲金融〕希腊政府债券减计50%尚需数周方可达成最後协议--IIF

路透北京11月9日电---国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)周三表示,希腊政府债券减计50%的协议尚待数周方可尘埃落定,他有信心可与希腊新的政治领袖一起戮力合作.

"还要花上数周的时间才能达成协议,但我看好我们仍会为了希腊的未来而执行这项协议,因为这对减轻希腊的负担相当重要,也可以更广泛地稳定欧洲情势,"他表示.

希腊总理办公室表示,将于周三稍晚宣布新的联合政府.[ID:nCN1206930]

"我们在未来几周之内会有许多进展,但遗憾的是,最後的结果尚须部分视欧盟、IMF及希腊研拟的新版三年计画而定,"查尔斯达拉拉表示.(完)