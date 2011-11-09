〔日本个股〕奥林巴斯投资损失可能曾超过10亿美元--报导

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透东京11月9日电---日本经济新闻周三指出,日本奥林巴斯(Olympus)(7733.T)的证券投资损失可能一度高达10亿美元以上.奥林巴斯因隐匿投资损失而爆发丑闻,公司命运未卜,股价狂跌.
奥林巴斯周二坦承,曾利用并购交易隐匿损失,纪录可溯及20年前.由于前任社长Michael Woodford公开要求公司说明一连串可疑交易案真相,使这起丑闻遭到揭发.
这起丑闻引发外界质疑日本公司治理,亦令人回想起,日本泡沫经济破灭後,许多顶尖企业的大型交易陷入亏损,纷纷寻找方法加以掩饰.
日经新闻指出,日本金管机构及检方应该积极调查此案,并与同样展开调查的外国当局合作.
奥林巴斯拒绝评论日经新闻的报导.报导内容是引述知情消息人士.
奥林巴斯股价周三暴跌20.4%,至584日圆,跌幅触及跌停水准.周二时同样跌停.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
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