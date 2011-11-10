台湾经济指标预测--11月10日至11月28日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透台北11月10日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)
11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%
11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)
11/24 1600 国内生产总值(GDP)终值 第三季 -- 概估值+3.37%(年变动率)
11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)
-------------------------------11月28日当周------------------------------------
11/28 1600 领先指标 10月 -- -0.3%(月变动率)
-------------------------------12月5日当周------------------------------------
12/5 1600 外汇存底 11月底 -- 3,933.27亿美元
12/5 1600 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +1.22%(年变动率)
12/8 1600 商品出口 11月 -- +11.7%(年变动率)
12/8 1600 商品进口 11月 -- +11.8%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)