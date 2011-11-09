〔台湾个股〕力晶转攻快闪记忆体及晶圆代工,明年DRAM产能降至两成

路透台北11月9日电---台湾晶片大厂力晶5346.TWO周三表示,明年起将转攻快闪记忆体及晶圆代工,用于个人电脑(PC)的DRAM产能明年将进一步降低至仅15-20%,以挥别DRAM产业的景气循环风险.

在个人电脑(PC)需求成长趋缓下,动态随机存取记忆体(DRAM)市场持续供过于求且价格直落,已促使力晶在今年初宣布,未来其标准型PC DRAM业务将全数转型为日本尔必达记忆体6665.T的代工厂;而力晶将提高生产智慧型手机及平板电脑用晶片.

力晶董事长黄崇仁称,明年开始,力晶12寸晶圆产能将有20-25%投入NAND型快闪记忆体(Flash),而60%则用于其他晶圆代工;传统DRAM业务并不会放弃,但将会是三块业务中比重最低的一个.

目前PC DRAM占力晶约30%营收,晶圆代工则占约60%.

"从现在开始不要再把力晶当成DRAM公司."他在记者会上称."一直到去年为止,我一直都是DRAM的大多头,但现在要转变了."

黄崇仁并强调,力晶的Flash技术均为自行开发,可以摆脱DRAM必须向国际大厂上缴技术授权费.但在今年前三季累计亏损133亿台币後,新策略何时可以反映到财务报表上,他表示,如果顺利明年即可见,但景气变化难料.

台湾另两大DRAM大厂南亚科技(2408.TW)及华亚科技3474.TW在上月表示,对于产业前景直言看不到曙光,华亚科并下调今年资本支出.[ID:nCT0407812]

DRAM这个景气起伏大又烧钱的产业,继2008年後已重演现金危机的恶梦.如台湾小型厂商茂德5387.TWO再度陷入债务无力偿还困境;此外,美光MU.N警告称,DRAM持续过剩将打压其利润率;而日系大厂尔必达六个月集团净亏570亿日圆.

力晶副总经理谭仲民表示,力晶已清偿所有的公司债及可转债,至于今年8月曾获银行团同意顺延半年还款的联贷,正与银行团协商,希望年底时可以再获同意展延.

力晶周三大涨6.32%,以1.01台币的涨停价作收,大盘加权股价指数.TWII则是收低0.51%.累计今年力晶跌幅高达83%.

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