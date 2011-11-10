〔专栏节选〕中国紧缩政策何时松手--今周刊「谷月涵看台湾」

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
年初以来，中国积极实施信用紧缩政策，连续四次调高存款准备率，如今有迹象显示，紧缩政策可望开始松绑。
台湾受到中国货币政策的间接冲击，影响也不小。二ＯＯ八年以前，台湾资金不断外流，Ｏ八年起开始呈现净流入，为十年来首度翻正；此後便一直保持资金流入的状态。但今年第二季，资金又开始大量外流。我们可以猜测，其中大部分的资金都是为了因应台商在中国的营运。这些台商不但销售成长放缓，导致库存和应收帐款增加，银行的融资管道也不得其门而入，营运受到双重打击。
资本流入推动台湾不动产市场上扬，如今这个条件已经消失。回想起Ｏ七年，当年前三季台股和新台币也曾出现上扬，但当时台湾政治局势紧张，以致资金快速外逃，导致台股、台币的表现居亚洲之末。
如今中国信用紧缩也让台湾不动产市场蒙上阴影，不过市场仍期待，只要中国政策开始放松，台湾房市可望重见天日。
中国紧缩政策打到中小企业的七寸。我们可以将中小企业延伸定义为自由市场经济，而中国官方偏爱国企就不令人意外了。因为国企是创造工作机会工具，而美国主要创造就业的动力则来自中小型公司。
或许中国的中小企业多是私人公司，较重视极大化每位员工创造的获利，而国企似乎只是试图极大化每单位的聘雇员工人数。这就是为何中国还仰赖这个相当过时的政策工具――调高存款准备率。存准率为降低在外流通信用总额的同时，也能让国企以低利率取得救命的融资。
最近，经济指标好坏参半，欧洲危机的解决方案也似有进展，美国经济成长也不再令人担忧；此外，自十月下旬开始，商品价格出现反弹，尤其是铜价，这是经济活动增强的讯号。再来，尽管中国的通膨还没有反转，但也出现放缓迹象。
根据这些讯息，我们就可以推断中国的信用紧缩政策要准备松绑了吗？不幸的是，答案或许是否定的。今年六月底商品价格开始走疲，若中国通膨率放缓是因为商品价格的下滑，那麽近期商品价格的上扬，再加上欧洲危机渐露曙光，这些都只会助涨中国通膨的火苗而已。
中国的决策者必须了解，在这波通膨循环中，若太早松绑信用紧缩措施，将会严重损及中国对抗通膨的决心，未来若要解决问题将更形艰困。因此，现在假设中国信用紧缩阶段即将结束，资金情势已拨云见日，似乎还嫌太早。过去，政府的信用紧缩政策都会持续好几年，不会只实施三季就结束；这次的信用紧缩期间或许会比过去来得更久。
好消息是，在中国的台湾中小企业处境，要比本地的同业好太多了，至少台湾母国的银行体系会提供支援，融资取得不虞匮乏；等到中国紧缩真正结束时，台商中小企业在中国的地位将更稳固。(完)
--整理 张雅菁/乔艳红
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)