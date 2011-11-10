〔专栏节选〕台湾的新日本学,我看到日本企业新面向--今周刊「老谢开讲」

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月10日出版的当期「老谢开讲」专栏)
继今年六月的新疆考察行程之後，这回我们把目标转向日本。很多人都觉得很奇怪，日本已失落二十年，日本予人死气沉沉的刻板印象；更何况「三一一」海啸造成的核子外泄，核灾阴影仍挥之不去，到日本看什麽？这是我们考察团出团之前，大家的错觉。
因为要考察投资机会，就应该到充满成长爆发力的中国去找机会，到日本能看到什麽机会？结果这次日本行却让我们有意想不到的收获，只因为日圆先生原英资先生带给我们的灵感。
此次日本行不是去寻找能够创造十倍、二十倍的投资标的，而是看看日本人在一九九Ｏ年泡沫经济爆发後，如何把身上泡沫擦乾净？日本人如何在日圆不停创新高、削弱外销出口竞争力下，仍能安度难关；还有日本快速迈入高龄化社会，如何面对各项冲击。更重要的是，印证原先生说的「未来五到十年，你必须适应低成长、低报酬的经济冰河期。」
**一学 日本走过失落二十年**
一般台湾的投资朋友都很难体会日本失落二十年是怎麽走过来的？一九九Ｏ年，日经指数从三八九五七点崩盘跌下来，日本的股票、房地产一路崩跌，股市在Ｏ八年金融海啸发生後，日经跌到六九九四点的新低点，日本房地产跌掉七成、八成的，比比皆是。而且面对日本经济缓慢崩坏，伴随而来的还有不停创下历史新高价的日圆，加上层出不穷的天灾地变带来的重伤害，这二十年来，日本可说是多灾多难的民族。
台湾在一九九Ｏ年也跟着日本踏上泡沫化之路，台股从一二六八二点崩跌到二四八五点；房地产泡沫化後，也让台湾银行业受到重创，从一九九七年亚洲金融风暴後，台湾银行业为房地产业打销超过二兆元的呆帐，银行业元气大伤。
台湾与日本都是九Ｏ年代泡沫经济的受害者，但是台湾没有日本伤得那麽重，迄今台湾仍然充满活力，那是因为过去二十年，台湾灵活的经济调整，都搭对了经济快速成长的列车。
与日本最大的不同是，一九九Ｏ年代後，二十世纪的最後十年，台湾兴起了电子代工业，搭上了美国十倍速成长的高速列车，台湾从鸿海、华硕、宏基、仁宝、广达到相关零组件供应商，加上半导体、面板的大额投资，让台湾电子业成为台湾最有活力的产业。
进入新世纪，美国网科泡沫吹破，台湾又搭上中国这一班特快号成长列车，台商深耕中国，并以中国为生产基地；中国经济快速奔驰，也为台商创造无穷无尽的成长养分。台商崛起，成为台湾最具实力的商业精英。
表现在房地产最为明显，日本在泡沫经济後，日本的房地产从此一蹶不振，到今天都毫无起色，很多台湾民众到日本都会觉得日本的房价变得很便宜。但是，台湾的房市在Ｏ三年跌落谷底後，却展开为期长达逾八年的多头行情，豪宅价格频创新高，最大的动力来源就是两岸三地房地产的比价效应，及台商在遗赠税降到一Ｏ％之後，台商回乡置产掀起的热效应。
台湾九Ｏ年代搭上美国电子业高成长列车，二ＯＯＯ年，又赶上中国经济快速成长的另一班特快车。在日本泡沫调整造成失落二十年的岁月中，台湾的表现堪称精采。
不过，过去二十年的成功模式，进入下一阶段，台湾恐怕面临日本梦魇重现的挑战，一方面是电子业在苹果独强挤压下，未来恐怕面临困境；另一方面，中国经济快速奔驰了三十年，也将进入调整周期，中国的高房价面临反转压力，紧缩银根造成的温州高利贷危机；加上工资高涨及环保压力与日俱增，中国慢慢失去世界工厂的卓越竞争优势，中国经济成长脚步势必趋缓。
**二学 日本整合面板产业**
今年以来，台湾从ＤＲＡＭ、面板、太阳能到ＬＥＤ产业开始面临巨大调整压力，最近以可成为主的苹果供应链厂商遭到停厂歇业的处分，都意味了那些逐水草而居的台商面临新的迁徙压力。此时，正是借镜日本的最好机会。
这次日本行，我们看了十家日本企业，第一个最强烈感受是明年经济下滑压力很明显。我们到京都参访Kyocera（京瓷），这是稻盛和夫在一九五九年创办的企业，是全球半导体元件、精密陶瓷零件、光学、通讯设备器材供应商，也是太阳能大厂。Kyocera二Ｏ一一年营收达一．二六六兆日圆，终于回到Ｏ七、Ｏ八年的高峰水准，不过Kyocera预告一二年会计年度净利将下滑二九％，Kyocera很明确地传达明年景气将下滑的讯息。
在东京的行程，我们也看到东京电力提列核灾损失，这个会计年度将亏损六千亿日圆。松下也宣布今年会计年度提列地震、海啸损失将亏损四三二Ｏ亿日圆，创下历年最大亏损纪录；松下股价过去一年多来，也从二五一五日圆跌到七二一日圆。
景气走下坡，像Kyocera这样的企业，受到影响都很大，像被动元件厂Murata（村田）股价从六三五Ｏ跌到三八七五日圆；太阳诱电则从一四二九跌到四八四日圆。最近爆出购并收受回扣丑闻的Olympus股价从二八三五跌到一Ｏ一二日圆；在触控崛起的日本写真印刷股价从五四四Ｏ跌到八二七日圆；大日本印刷则从一三六八跌到七五四日圆，这也给台湾触控产业带来不同的启发。
台湾很关心的任天堂也敌不过宿敌微软的压力，股价从Ｏ八年的七三二ＯＯ日圆，如今跌到只剩下一Ｏ七ＯＯ日圆；ＤＲＡＭ大厂尔必达则从四九六Ｏ日圆，如今跌到四五Ｏ日圆，几乎回到金融海啸的最低点。最惨的如索尼（ＳＯＮＹ），从Ｏ八年的六四一Ｏ日圆跌到一三七Ｏ日圆，比金融海啸时的低点还低；索尼一直是日本ＩＴ产业的象徵，十年前，我们去参访索尼时，股价仍在七千多日圆，如今剩下一千多日圆。可以看到很多老牌日本企业在激烈竞争中且战且走的现象。
索尼遭到挤压，一方面是韩国三星的崛起。这次日本为了重整竞争力，由带官方色彩的「产业革新机构」出资七成，介入协调索尼、日立及东芝Mobile的中小尺寸面板整合方案，新公司资本额二八ＯＯ亿日圆，将在今年底完成合并。日本面板已从大尺寸转型到中小尺寸，日本在ＩＰＳ广视角液晶技术及AMOLED（主动矩阵ＯＬＥＤ）都有技术领先的优势。台湾未来整合面板产业，日本应该是一面明镜。
**三学 太阳能厂掌握核心竞争力**
景气在明年下滑看来已是大家的共识，不过日本企业掌握核心竞争力，仍值得台湾借镜。
我们在京都最後一站去参访一家名为Clean Venture 21的太阳能公司。这家太阳能公司以发展球状多晶矽太阳能为主，二ＯＯ一年成立，已成军十年；该公司社长室园翰天是大学教授，台湾的中美晶也是该公司八．六％持股的大股东。这样的公司若是在中国大陆，老早请金融专家包装亮丽拿到美国ＩＰＯ（首次公开发行）；但这家公司一步一脚印，仍固守本业，在自己的核心技术扎根，不跟随市场起舞。
同样的情况还有Kyocera。这是一家综合企业，像太阳能最热的时候，Kyocera也可以把太阳能业务分拆上市，创造业外收入，但是Kyocera也不随市场节奏起舞，这是观察日本企业最难能可贵的面向。
Kyocera从陶器起家，我们在京都也去看了一家从陶瓷切入人工牙齿的松风（SHOFU）。该公司为我们作简报，开宗明义就标示了四个大字 ――「温故创新」，这是从中国取法而来。不过松风的「温故」，在它的「牙齿博物馆」中保留了从德川幕府时代，很多名人假牙使用材质的演化过程，松风保留一万多颗牙齿的齿模，看了十分壮观。这是一家有九十年历史的老牌企业，从温故到「创新」，松风不断研发各种牙齿耗材，目前总市值约一二Ｏ亿日圆。
不过真正能代表二十一世纪日本蹿起的新企业，仍是大家最熟悉的Fast retailing（迅销）。邱永汉先生在十几年前与柳井正先生的对谈中，已预告充分利用中国廉价生产基地，产品多样求新的UNIQLO（优衣库）将成为二十一世纪日本最伟大的企业之一。如今，柳井正已成为日本首富，而优衣库股价也是少数日本企业能够不断改写历史高价的代表。
优衣库在地震前创下一四五五Ｏ日圆的天价，如今仍有一Ｏ九三Ｏ日圆的高价。在强敌环伺下，优衣库仍能在瑞典Ｈ&Ｍ、西班牙ＺＡＲＡ强大压力中脱颖而出，柳井正从成衣为日本经济杀出一条血路，实在是了不起的成就。
**四学 优衣库经营策略灵活**
这次我们曾到位在东京六本木中城（Midtown）的优衣库总部参访。为我们作简报的是该公司一位女性部长，大中华区ＣＥＯ也与会。优衣库在二Ｏ一一年前三季营收达六五二Ｏ亿日圆，净利五三四亿日圆；二Ｏ二Ｏ年目标是五兆日圆营收，一兆日圆营业利益。过去优衣库的大中华区据点都在中国，今年快速在台湾展店，获得不错的成绩。最近在台北明曜百货成立的是优衣库全球第六家旗舰店。
优衣库从灵活运用中国生产基地开始，快速展店，目标在超越Ｈ&Ｍ、ＺＡＲＡ、ＧＡＰ等品牌，成为世界最大休闲服饰品牌。我们发现优衣库展店策略十分灵活，门市非常有效率；最重要的是优衣库不断研发各种服饰新材质，且不断把价格压低，让消费者可以享受到物超所值的产品。
不过随着中国工资高涨，优衣库已逐渐转移生产基地，到生产成本比中国更低的地方，如东南亚、孟加拉、菲律宾等地。这次我们在京都也参访了渡边婚礼公司，该公司社长也告诉我们，目前在越南生产的婚纱礼服，成本只有中国的六分之一。从这些讯息可以判断出，中国生产基地不再廉价的现实压力。
我们这次参访的企业以日本内需型的企业为主，我们发现这些企业的毛利率都很低，像面包连锁店的Heryley毛利率只有一％多，在台湾，我们看到很多电子业毛利率三至四％，都觉得不可思议；但在日本，很多毛利率一至二％的企业仍能生存，这是在激烈竞争及日本长期低利率下的结果。
另一个是，日本企业股价波动都很小，像是Herxley股价一直都在四百至六百日圆盘旋；生产环保节能房屋的Panahome股价都在五百至六百日圆之间；人工牙齿的松风股价都在七五Ｏ日圆上下。这些公司股价都很平稳，正好看出日经指数长期在八千至一万点间盘旋的现实面。
台湾的投资人已经很习惯股价大起大落的脉动，从股价巨幅波动中去赚取差价利润；未来台股若跟随日股命运，股价波动牛步化，大家可能要去适应无波无浪的股市新生态。(完)
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)