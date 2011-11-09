(重温稿)〔中港个股〕高盛正寻求出售工行股份,涉资高至15.4亿美元--IFR

路透香港/北京11月9日电---汤森路透旗下IFR周三报导称,高盛(GS.N)正寻求出售24亿股中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份,涉资高至15.4亿美元.

报导援引销售文件称,高盛拟出售中国工商银行的股份价格介于每股4.88-5港元,较今日收盘价有3.7-6%折让.

"这很可能是高盛希望获利了结和对冲风险的反映,并非他们对中国银行股持负面看法."Keefe, Bruyette & Woods驻香港分析师Warren Blight称.

工行行长杨凯生在北京参加一论坛间隙时表示,高盛并不否认工行的投资价值,减持工行股份是限售期过後出于其自身资产配置的需要.

高盛首次买入工行股份是在後者2006年IPO(首次公开发行)之前,共买入4.9%的股份,涉资26亿美元.这是高盛第三次出售工行股份.

在出售股份前,高盛持有工行H股11.68%股份,价值67亿美元.

工行H股周三收高3.59%,报5.19港元.

高盛负责该笔交易.(完)

--发稿 Fiona Lau/赵红梅; 撰写 陈敏; 审校 乔艳红/杨淑祯