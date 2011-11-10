(重温稿)〔中国经济〕发改委官员称未来数月通胀还将在高位区间运行,政策不会放松

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透上海11月9日电---中国中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区间运行,控制通胀的措施将不会放松.
针对可能持续高位运行的通胀,周望军称,"要坚持稳定的货币政策,控制流通中的货币量,...在物价回落的时期,对某些价格矛盾需要择机疏导."
此外他指出,增加农副产品的供应量也是控制通胀的必要措施.
中国今日刚公布10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落.标志着新一轮物价下行周期已悄然开启.在通胀"猛虎"被驯服後,预期将使中国政府有更多预微调货币政策的空间.[ID:nCN1206132](完)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)