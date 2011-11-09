〔东京汇市〕欧元大跌後难以反弹,前景仍然脆弱

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
2137GMT---欧元在大跌後周四亚洲盘初难以反弹,意大利借贷成本飙升到无法维持的水准,加深全球金融动盪的忧虑.
欧元兑美元EUR=报1.3552,先前挫跌了2%,且盘旋在一个月低点附近.目前的目标是周线图上一目均衡云区的底部1.3405美元,且有可能下探1.3145美元.
美元指数.DXY升1.7%,美元兑日圆JPY=小涨至77.82.
风险资产受重创,大宗商品相关货币挫跌2%.
澳洲0030GMT将公布就业数据,失业率料小升至5.3%.中国将公布贸易收支数据,预期10月贸易顺差扩大至249亿美元.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
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欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选