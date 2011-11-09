〔东京汇市〕欧元大跌後难以反弹,前景仍然脆弱

2137GMT---欧元在大跌後周四亚洲盘初难以反弹,意大利借贷成本飙升到无法维持的水准,加深全球金融动盪的忧虑.

欧元兑美元EUR=报1.3552,先前挫跌了2%,且盘旋在一个月低点附近.目前的目标是周线图上一目均衡云区的底部1.3405美元,且有可能下探1.3145美元.