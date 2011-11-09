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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 06:20 BJT

〔东京汇市〕欧元大跌後难以反弹,前景仍然脆弱

2137GMT---欧元在大跌後周四亚洲盘初难以反弹,意大利借贷成本飙升到无法维持的水准,加深全球金融动盪的忧虑.

欧元兑美元EUR=报1.3552,先前挫跌了2%,且盘旋在一个月低点附近.目前的目标是周线图上一目均衡云区的底部1.3405美元,且有可能下探1.3145美元.

美元指数.DXY升1.7%,美元兑日圆JPY=小涨至77.82.

风险资产受重创,大宗商品相关货币挫跌2%.

澳洲0030GMT将公布就业数据,失业率料小升至5.3%.中国将公布贸易收支数据,预期10月贸易顺差扩大至249亿美元.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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