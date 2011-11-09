〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数回升,关注铁矿石涨势

路透伦敦11月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三回升,海岬型市场船货活动升温,协助提振信心.

波罗的海乾散货运价指数升43点或2.44%,至1,802点,先前为连续10日下滑,且在本周创下两个月低位.

"数批即期船货让市场重现信心,带动运价指数上扬,"经纪商Fearnleys周三表示.

"有部分臆测认为,太平洋船货活动增加是因铁矿石价格上扬.铁矿石价格近月来已大幅下滑."

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、煤炭和谷物等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上涨6.02%,平均获利为25,547美元,为连续第二日上扬.该指数上月曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌0.95%,该型船舶平均获利为14,153美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)