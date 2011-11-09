《综述》意大利站在临界点,欧元区分裂疑虑逐渐升温

纽约期市：期棉下滑1%，因投机客展期或锁定获利
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
* 意大利借贷成本抵达不可持续的水平
* 梅克尔呼吁在债务危机方面取得突破
* 欧洲央行介入,大举买进意大利公债
* 欧元区官员表示没有对意大利的纾困计画
路透罗马/柏林11月9日电---意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.
欧盟(EU)执委会主席巴罗索对于欧元区有分裂的危险发出严厉警告.欧盟消息来源对路透说,法国和德国官员已经对此问题举行讨论.
"如果南欧和东欧没有安定和繁荣,北欧和西欧也无法有安定和繁荣,"巴罗索说.
意大利10年期公债收益率冲破7%,外界普遍认为这是不可持续的水平,这反映出投资人信心溃散,促使德国总理梅克尔呼吁采取行动.
“看似在该合约首个交割通知日前，投机客要么展期，要么锁定获利，”Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示。
路透华盛顿2月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查周一显示，去年第四季银行对企业贷款标准基本上维持不变，而企业贷款条款则略为放松。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。