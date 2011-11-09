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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 07:09 BJT

《综述》意大利站在临界点,欧元区分裂疑虑逐渐升温

* 意大利借贷成本抵达不可持续的水平

* 梅克尔呼吁在债务危机方面取得突破

* 欧洲央行介入,大举买进意大利公债

* 欧元区官员表示没有对意大利的纾困计画

路透罗马/柏林11月9日电---意大利借款成本周三到达临界点,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持提前大选而非组建过渡政府,使得不稳定性可能持续,并激起欧元区可能分裂的忧虑.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索对于欧元区有分裂的危险发出严厉警告.欧盟消息来源对路透说,法国和德国官员已经对此问题举行讨论.

"如果南欧和东欧没有安定和繁荣,北欧和西欧也无法有安定和繁荣,"巴罗索说.

意大利10年期公债收益率冲破7%,外界普遍认为这是不可持续的水平,这反映出投资人信心溃散,促使德国总理梅克尔呼吁采取行动.

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