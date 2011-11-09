〔美国股市〕欧洲银行业ADR重挫,受欧债问题冲击

纽约期市：原糖受供应收紧带动升至近三个月高位，纽约可可跌至四年半最低
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
路透纽约11月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三遭逢沉重卖压,其中欧洲银行股跌势居前,因意大利借贷成本升至无以为继的水准,市场盛传欧元区即将崩解.
债务危机持续升高,欧盟执委会主席巴罗索也就欧元区分裂的危险提出警告.欧盟消息人士向路透表示,法国和德国官员正在讨论这样的做法.
投资人担心欧盟主权债失序违约,可能导致债权银行严重亏损,进而撼动全球金融体系.
德意志银行(DB.N)跌11%至36.13美元,瑞士信贷(CS.N)跌10%至23.97美元.
整体市场受创,较高风险资产全面挫跌.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌5%,美国股市标准普尔500指数.SPX则跌3.7%.
ADR指数跌幅为三个月来最大,该指数8月10日在市场巨幅震荡中挫跌5.2%.
"欧元遭卖压,美元获益,整体大宗商品指数重挫,"Stifel Nicolaus Capital Markets的交易主管David Lutz说.
全球大型况商和能源公司的股价亦挫跌,这类企业对于经济疲弱疑虑相当敏感.
巴西淡水河股(VALE.N)跌4.9%至25.18美元,澳洲必和必拓(BHP.N)跌6.2%至75.09美元.
英国BP(BP.N)跌5.1%至42.43美元.纽约梅隆银行欧洲油气企业ADR指数.BKEOG跌5.2%.
亚洲企业也未能幸免,以日低做收,显示卖压可能蔓延至亚洲市场.
纽约梅隆银行中国企业ADR指数.BKCN下跌3.9%.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选