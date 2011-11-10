《美债周四展望》欧债危机牵动避免情绪,或影响30年期公债标售需求

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
* 欧债危机牵动冒险意愿
* 避险交易是公债的关键驱动因素
* 财政部将标售30年期公债
* 静待最新的美国初请失业金数据
路透纽约11月9日---欧洲债务危机的最新进展以及市场对此的解读,将推动投资者对美国公债的避险需求,并可能影响美国财政部周四的30年期公债标售.
意大利已经取代希腊成为欧债危机的主角.意大利10年期债券收益率(殖利率)周三升破7%.欧洲央行大举买进该国债券.
"欧洲、欧洲、欧洲,"Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Lederer说,"欧洲的债务危机---特别是本周围绕意大利的头条--持续成为影响全球市场的主要因素."
美债市场今日盘初将迎来一连串经济数据,美国9月贸易逆差料将略增,10月进出口物价料温和上涨.
路透调查显示,截至上周六的一周初次请领失业金人数预估为40万人.
德意志证券资深美国分析师Carl Riccadonna则预估会下滑至39.5万人.
他说,虽然经济不定性升高但劳动市场仍有成长动力,使得消费者仍持续花钱,即使消费者景气和信心数据均呈现黯淡.
市场也将竞标并消化财政部的160亿美元30年期公债标售.本周三笔再融资总规模720亿美元,这是最後一宗.
财政部周二的320亿美元三年期公债标售吸引强劲买需,不过对240亿美元10年期公债的竞标缺乏力.
"标售情况疲软,不过从最近的震荡来看,本来结果可能会更糟,"纽约Jefferies & C分析师Thomas Simons说.
他说,这些标售的投标倍数远低于最近的平均值,买方动能有些弱.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。