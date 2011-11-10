〔新西兰经济〕面临更多来自全球市场动荡的威胁--央行(更新版)

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(新增细节)
路透惠灵顿11月10日电---新西兰央行周四表示,新西兰经济正面临更多来自全球市场动荡的威胁,而政府债务增加也限制了回应景气放缓的能力.
新西兰央行指出,该国的经济和金融体系风险近几个月来升高,因市场对希腊债务情况和扩散至其他国家的可能性感到担忧.
"这使得新西兰银行业要进入海外债券市场更具挑战,"新西兰央行总裁博拉尔德在央行六个月金融稳定报告中指出.
"随着银行业在未来几个月重回定期债务市场,融资成本可能会比今年稍早时高出许多."
新西兰央行指出,许多家庭和农民仍旧债台高筑,因此容易受到全球成长大幅放缓的冲击,尽管新西兰对亚洲的依赖度较高,较能抵挡住放缓的影响.
新西兰元未受该报告影响,报0.7815/20美元.新西兰元/美元上日因欧洲债务危机的影响而挫跌约2%.
该报告并未直接提及货币政策,但新西兰央行表示,政府债务水准升高,限制了该国整体负债改善的空间.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
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