〔新西兰经济〕面临更多来自全球市场动荡的威胁--央行(更新版)

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路透惠灵顿11月10日电---新西兰央行周四表示,新西兰经济正面临更多来自全球市场动荡的威胁,而政府债务增加也限制了回应景气放缓的能力.

新西兰央行指出,该国的经济和金融体系风险近几个月来升高,因市场对希腊债务情况和扩散至其他国家的可能性感到担忧.

"这使得新西兰银行业要进入海外债券市场更具挑战,"新西兰央行总裁博拉尔德在央行六个月金融稳定报告中指出.

"随着银行业在未来几个月重回定期债务市场,融资成本可能会比今年稍早时高出许多."

新西兰央行指出,许多家庭和农民仍旧债台高筑,因此容易受到全球成长大幅放缓的冲击,尽管新西兰对亚洲的依赖度较高,较能抵挡住放缓的影响.

新西兰元未受该报告影响,报0.7815/20美元.新西兰元/美元上日因欧洲债务危机的影响而挫跌约2%.

该报告并未直接提及货币政策,但新西兰央行表示,政府债务水准升高,限制了该国整体负债改善的空间.(完)