〔日本个股〕丰田汽车将在全球召回55万辆车,处理操控问题

路透11月9日电---日本丰田汽车(7203.T)周三表示,将在全球召回55万辆车,其中美国召回逾42万辆,以更换可能阻碍操控的引擎零件.

召回的车型包括2004年和2005年款Camry轿车、Solara双门轿车(coupe)、Highlander运动型车(SUV)和Sienna箱型车.

2004年Avalon轿车和2006年Highlander HV,以及丰田旗下豪华品牌Lexus的2006年RX 400H SUV,和2004年与2005年ES330轿车和RX330跨界车也在召回之列.

这次在美国共召回283,200辆丰田车和137,000辆Lexus车,使得丰田今年为止在美国召回车辆数达到逾330万辆.

丰田公司发言人士称,加拿大将召回约27,000辆车,日本召回38,000辆.(完)