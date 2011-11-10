〔日本个股〕丰田汽车将在全球召回55万辆车,处理操控问题

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透11月9日电---日本丰田汽车(7203.T)周三表示,将在全球召回55万辆车,其中美国召回逾42万辆,以更换可能阻碍操控的引擎零件.
召回的车型包括2004年和2005年款Camry轿车、Solara双门轿车(coupe)、Highlander运动型车(SUV)和Sienna箱型车.
2004年Avalon轿车和2006年Highlander HV,以及丰田旗下豪华品牌Lexus的2006年RX 400H SUV,和2004年与2005年ES330轿车和RX330跨界车也在召回之列.
这次在美国共召回283,200辆丰田车和137,000辆Lexus车,使得丰田今年为止在美国召回车辆数达到逾330万辆.
丰田公司发言人士称,加拿大将召回约27,000辆车,日本召回38,000辆.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)