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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:18 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,先前因欧洲债务疑虑而下跌

路透东京11月10日电---美国原油期货周四几无变动,上日则受欧债危机忧虑影响,出现六个交易日以来首次下滑.欧债危机疑虑引发美国股市大跌,并拉抬美元兑欧元汇率.

意大利10年期公债收益率(殖利率)飙升至远高于7%,为外界普遍视为无法维持的水准.这带动股市大跌,并推升美元/欧元,促使投资人削减风险资产部位.

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