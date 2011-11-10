《台湾报摘》--经济日报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 头版头条:
--尽管义大利总理贝鲁斯柯尼已同意下台,但仍无法平息市场疑虑,该国公债殖利率周三飙破7%的警戒线,一步步走上希腊和爱尔兰等国後路,可能被迫接受纾困.欧美股、汇市闻讯重挫.
* 其他:
--金管会主委陈裕璋周三与证券业者座谈,业者争取放宽券商复委托投资中国大陆有价证券范围,如可投资H股及A股等,并开放券商投资创投管理公司,以发展投资银行业务等,金管会均给予正面回应.
--面板价格止跌,加上急单涌现,奇美电(3481.TW)大尺寸面板出货量持续下滑,但中小尺寸面板出货量4,308万片,月增12.5%,创今年新高.公司周三公告10月合并营收401.56亿台币,月减3.2%,年减1.3%.
--富邦金控(2881.TW)前三季缴出亮眼成绩单,展望第四季虽有富邦媒体科技(momo台)获利入帐约10亿台币,但也有因应1%呆帐覆盖率政策须提存约9.4亿台币等压力,两相抵销,第四季获利将维持平稳.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)