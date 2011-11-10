《台湾报摘》--经济日报11月10日

* 头版头条:

--尽管义大利总理贝鲁斯柯尼已同意下台,但仍无法平息市场疑虑,该国公债殖利率周三飙破7%的警戒线,一步步走上希腊和爱尔兰等国後路,可能被迫接受纾困.欧美股、汇市闻讯重挫.

* 其他:

--金管会主委陈裕璋周三与证券业者座谈,业者争取放宽券商复委托投资中国大陆有价证券范围,如可投资H股及A股等,并开放券商投资创投管理公司,以发展投资银行业务等,金管会均给予正面回应.

--面板价格止跌,加上急单涌现,奇美电(3481.TW)大尺寸面板出货量持续下滑,但中小尺寸面板出货量4,308万片,月增12.5%,创今年新高.公司周三公告10月合并营收401.56亿台币,月减3.2%,年减1.3%.

--富邦金控(2881.TW)前三季缴出亮眼成绩单,展望第四季虽有富邦媒体科技(momo台)获利入帐约10亿台币,但也有因应1%呆帐覆盖率政策须提存约9.4亿台币等压力,两相抵销,第四季获利将维持平稳.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.