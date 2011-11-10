《台湾报摘》--工商时报11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
* 头版头条:
--尽管义大利总理贝鲁斯康尼总理周二同意下台,希腊也在筹组新政府,但仍无法缓和欧债危机,尤其是义大利情势的恶化.周三义大利债市重挫,10年期公债殖利率一举升破7%纾困临界点,并一度超越7.3%,使得义大利成为欧元区第4个被迫接受纾困国的可能性大幅增加,欧洲央行也被迫进场大买义大利公债.
* 其他:
--面板业景气欠佳,市场开始讨论两大面板厂奇美(3481.TW)、友达(2409.TW)有无合并的可能.行政院长吴敦义透露,奇美、友达未来要如何进一步整合,"他们双方也有进一步在接触".
--大型寿险公司高层纷纷表态支持外汇价格变动准备金,国泰金控(2882.TW)总经理李长庚,新光金控(2888.TW)总经理许澎昨日在法说会表示,寿险业外币资产期间都在30-50年以上,汇率风险"不是那麽不可控制",但为了每月会计评价付出高额成本,对投资人及保户都是极大的损失.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)