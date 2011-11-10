《台湾报摘》--工商时报11月10日

* 头版头条:

--尽管义大利总理贝鲁斯康尼总理周二同意下台,希腊也在筹组新政府,但仍无法缓和欧债危机,尤其是义大利情势的恶化.周三义大利债市重挫,10年期公债殖利率一举升破7%纾困临界点,并一度超越7.3%,使得义大利成为欧元区第4个被迫接受纾困国的可能性大幅增加,欧洲央行也被迫进场大买义大利公债.

* 其他:

--面板业景气欠佳,市场开始讨论两大面板厂奇美(3481.TW)、友达(2409.TW)有无合并的可能.行政院长吴敦义透露,奇美、友达未来要如何进一步整合,"他们双方也有进一步在接触".

--大型寿险公司高层纷纷表态支持外汇价格变动准备金,国泰金控(2882.TW)总经理李长庚,新光金控(2888.TW)总经理许澎昨日在法说会表示,寿险业外币资产期间都在30-50年以上,汇率风险"不是那麽不可控制",但为了每月会计评价付出高额成本,对投资人及保户都是极大的损失.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.