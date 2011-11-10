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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:37 BJT

〔全球金市〕美国期金挫跌逾1%,意大利情势令市场惊慌

路透新加坡11月10日电---美国期金周四下跌逾1%,尾随现货金上日尾盘跌势,对意大利和欧元区稳定性的忧虑升高,打击股市,并带动黄金市场平仓.

意大利借贷成本周三触及无法维持的水准,此前意大利总理贝鲁斯柯尼坚持举行大选,而非组成过渡时期政府,这可能让不稳定情况延长,进而引发欧元区分裂的担忧.

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