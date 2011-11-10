〔台湾货币市场〕11月10日及本提存期资金预期变化一览表

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透台北11月10日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,069亿台币.
--公债付息95甲7期7.4375亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆2,349.1亿台币:
11/11 1,694.50亿
11/12 1,991.60亿
11/13 1,839.50亿
11/14 847.70亿
11/15 175.50亿
11/16 2,465.80亿
11/17 766.50亿
11/18 1,381.00亿
11/19 499.50亿
11/20 897.00亿
11/21 347.00亿
11/22 117.50亿
11/23 1,306.00亿
11/24 527.00亿
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
12/01 1,020.50亿
12/02 2,466.50亿
--公债付息79.1125亿台币:
11/13 90甲8期10息 19.3750亿
11/14 89甲13期11息 17.7375亿
11/16 94甲8期6息 6.0000亿
11/16 96甲7期4息 9.0000亿
11/18 93甲9期7息 10.5000亿
11/24 88甲2期13息 16.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)