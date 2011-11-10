《台湾重要政经日程》--11月10日-2012年1月14日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
==================今日重要政经消息======================
11/10 (四)
--09:00 金管会主委及财政部部长赴立法院专题报告.
--14:00 两党政绩比较和展望研讨会.
--16:00 财政部公布10月税收.
==================近期重要政经消息======================
11/15(二)
--财政部标售30年期公债100/8R,金额300亿台币.
11/21(一)
--16:00 经济部公布10月外销订单年增率,9月为年增2.72%.
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
11/22(二)
--16:00 主计处公布10月经季调失业率,9月经季调失业率4.27%.
11/23(三)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.62%.
11/24(四)
--16:00 主计处公布第三季经济成长率统计值,前估为3.37%.
11/25(五)
--16:00 央行公布10月M2货币总计数年增率,上月为年增5.85%.
11/28(一)
--财政部标售273天期国库券"财100-9",金额200亿台币.
--经建会公布10月领先指标,上月为月减0.3%.
12/5(一)
--央行公布至11月底外汇存底,10月底为3,933.27亿美元.
--主计处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,10月为成长1.22%.
12/8(一)
--财政部公布11月进出口金额,10月出口年增率11.7%.
12/8(四)
--财政部标售182天期国库券"财100-10",金额300亿台币.
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)