〔芝加哥期市〕美国谷物期货延续跌势,受意大利债务危机冲击

路透悉尼11月10日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲盘初续跌,因意大利债务问题的忧虑升高,抵销了良好供需基本面的影响.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货Cc1盘初跌0.34%至每蒲式耳6.53-3/4美元.该合约周三挫跌逾1%,而在美国政府削减2011年玉米和大豆收成预估後,玉米期货缩减跌幅,终场收低0.7%.