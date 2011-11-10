《新兴市场重要经济事件预告》--11月10日-11月17日

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11月10日(四)

夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.

夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.

雅加达--印尼央行委员会议.

阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).

马累--第17届南亚区域合作联盟(南盟)峰会(至11月11日).

利马--秘鲁央行举行利率会议(1200).

比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布2011年10月货币政策报告.

斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.

贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.

11月11日(五)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.

马累--第17界南亚区域合作联盟(南盟)峰会(最後一日).

芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.

波哥大--哥伦比亚央行公布季度通胀报告.

波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议的会议记录(1100).

布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

11月12日(六)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(至11月13日).

北京--美国财政部助理部长Marisa Lago在2011年财新峰会:"中国及世界"就国际金融监督发表演讲.

印度孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会(至11月14日).

11月13日(日)

夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(最後一日).

11月14日(一)

法兰克福--欧元金融周.

11月15日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).

布达佩斯--匈牙利央行举行会议(无利率决定公布).

伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)发布Transition Report 2011(涉及中欧至中亚29个国家的改革进展和经济发展情况)(1600).

11月16日(三)

暂无重要经济事件预告.

11月17日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年10月20日货币政策委员会会议重点.

伊斯坦堡--第三届年度黑海能源及经济论坛.欧洲复兴开发银行总裁米罗及世界银行副行长Otaviano Canuto发表演说.

里加--拉脱维亚货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)