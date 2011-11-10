《新兴市场重要经济事件预告》--11月10日-11月17日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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11月10日(四)
夏威夷檀香山--亚太经合组织(APEC)财长会议.
夏威夷檀香山--美国财政部长盖特纳在APEC财长会议後举行记者会.
雅加达--印尼央行委员会议.
阿布贾--第17届尼日利亚(奈及利亚)经济峰会(至11月12日).
马累--第17届南亚区域合作联盟(南盟)峰会(至11月11日).
利马--秘鲁央行举行利率会议(1200).
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布货币政策利率决定(1300).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布2011年10月货币政策报告.
斯洛文尼亚克兰耶-- 斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克在一场银行家会议演讲.
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行货币政策委员会会议.
11月11日(五)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)部长级会议.
马累--第17界南亚区域合作联盟(南盟)峰会(最後一日).
芝加哥--欧洲央行管理委员会委员欧菲尼德斯在第14届国际银行会议年会演讲(2215).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
吉隆坡--马来西亚央行货币政策委员会会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布季度通胀报告.
波哥大--哥伦比亚央行公布最新政策会议的会议记录(1100).
布拉格--捷克央行公布11月3日委员会会议的纪录.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
11月12日(六)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(至11月13日).
北京--美国财政部助理部长Marisa Lago在2011年财新峰会:"中国及世界"就国际金融监督发表演讲.
印度孟买--世界经济论坛2011年印度经济峰会(至11月14日).
11月13日(日)
夏威夷檀香山--2011年亚太经合组织(APEC)经济领袖会议(最後一日).
11月14日(一)
法兰克福--欧元金融周.
11月15日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议(无利率决定公布).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)发布Transition Report 2011(涉及中欧至中亚29个国家的改革进展和经济发展情况)(1600).
11月16日(三)
暂无重要经济事件预告.
11月17日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布2011年10月20日货币政策委员会会议重点.
伊斯坦堡--第三届年度黑海能源及经济论坛.欧洲复兴开发银行总裁米罗及世界银行副行长Otaviano Canuto发表演说.
里加--拉脱维亚货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7