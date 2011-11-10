〔台湾股市〕随全球市场跌势开低1.73%,银行股和电子股领跌

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
路透台北11月10日电---台湾股市周四开盘下跌1.73%,尾随全球股市因欧元区债务危机升高忧虑带动的挫跌走势,本地银行股和台积电(2330.TW)等电子出口股领跌.
加权股价指数.TWII开低130.60点至7,431.26点,上日收跌0.51%.
金融保险类指数.TFNI挫跌2.58%,电子类指数.TELI则迭1.79%.
台积电下滑2.16%,该公司将在今日收盘後公布10月营收数据.
台币兑美元TWD=TP跌0.150台币至30.216台币.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超15.32亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.27亿.[ID:nCT0418226](完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。