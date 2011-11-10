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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:17 BJT

〔台湾股市〕随全球市场跌势开低1.73%,银行股和电子股领跌

路透台北11月10日电---台湾股市周四开盘下跌1.73%,尾随全球股市因欧元区债务危机升高忧虑带动的挫跌走势,本地银行股和台积电(2330.TW)等电子出口股领跌.

加权股价指数.TWII开低130.60点至7,431.26点,上日收跌0.51%.

金融保险类指数.TFNI挫跌2.58%,电子类指数.TELI则迭1.79%.

台积电下滑2.16%,该公司将在今日收盘後公布10月营收数据.

台币兑美元TWD=TP跌0.150台币至30.216台币.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超15.32亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.27亿.[ID:nCT0418226](完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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