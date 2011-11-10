《综述》IEA担忧油价飙升损及经济,OPEC则忧虑欧洲违约的冲击

* 国际能源署(IEA)称,油价可能升至每桶150美元

* IEA警告称,中东、北非动乱可能令投资减少

* 石油输出国组织(OPEC)称,欧元区成员国和银行业违约是重大隐忧

* OPEC警告称,欧洲本身亦因失业情况而面临动乱

记者 Emma Farge/Dmitry Zhdannikov 编译 王冠中

路透伦敦11月9日电---国际能源署(IEA)向产油国警告称,若非洲和波斯湾地区的动乱情况使得产油投资减少,油价可能会升至纪录高点,进而损及经济.而产油国则称,欧元区成员国和银行业可能的违约,才是真正问题所在.

监管主要石油消费国能源政策的IEA周三表示,油价可能大涨三分之一,超越每桶147美元的纪录高点.而石油输出国组织(OPEC)则称,价格下滑才是主要风险.

OPEC和IEA的关系在今年稍早来到低点,当时OPEC没能同意增加石油产出,IEA则释出了储油来填补利比亚动乱造成的产出减损,并且协助支撑摇摇欲坠的经济复苏.