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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 09:08 BJT

〔日本数据〕10月M3货供额较上年同期增加2.3%--央行

路透东京11月10日电---日本央行周四公布,10月M3货供额较上年同期增加2.3%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

10月 9月 8月 上年10月

M2 +2.7 +2.7 +2.7 +2.8

M3 +2.3 +2.3 +2.2 +2.1

广义流动性 -0.1 +0.2 +0.4 +0.5 (完)

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--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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