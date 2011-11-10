〔日本数据〕10月M3货供额较上年同期增加2.3%--央行

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透东京11月10日电---日本央行周四公布,10月M3货供额较上年同期增加2.3%.
下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):
10月 9月 8月 上年10月
M2 +2.7 +2.7 +2.7 +2.8
M3 +2.3 +2.3 +2.2 +2.1
广义流动性 -0.1 +0.2 +0.4 +0.5 (完)
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--编译 王冠中;审校 孙茉莉
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7