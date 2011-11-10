〔表格〕日本投资人11月5日止当周卖超1.645兆日圆海外债券

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透东京11月10日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,日本投资人在上周卖超1.645兆(万亿)日圆海外债券,而外资则在日本股市卖超1,015亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
10月30日-11月 5日 -101.5 +229.6 +870.0
10月23日-10月29日 +103.5r +306.1 +210.8
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
10月30日-11月 5日 -190.4 -1,645.0 +21.7
10月23日-10月29日 -93.3 +1,063.0 +14.1
(完)
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--编译 王冠中;审校 张涛
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