〔背景资料〕三大评等机构对主要发达国家主权债信评等及展望一览表

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透11月9日电---金融市场及评级机构似乎愿意给美国更多时间让其整顿财政,近来可以获得这种优惠的国家已经越来越少.
除非美国经济跌落悬崖,穆迪与惠誉不太可能在未来数月调降美国的AAA评级.标准普尔在8月时已把美国评级降为AA+.
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以下为三大评等机构对主要发达国家的主权债信评等一览表(括号内为评等展望):
国家 穆迪 标准普尔 惠誉
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美国 Aaa (负向) AA+ (负向) AAA (稳定)
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德国 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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法国 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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英国 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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加拿大 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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瑞典 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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澳洲 Aaa (稳定) AAA (稳定) AA+ (稳定)
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挪威 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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瑞士 Aaa (稳定) AAA (稳定) AAA (稳定)
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日本 Aa3 (稳定) AA- (稳定) AA (负向)
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意大利 A2 (负向) A (负向) A+ (负向)
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西班牙 A1 (负向) AA- (负向) AA- (负向)
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爱尔兰 Ba1 (负向) BBB+(稳定) BBB+(负向)
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葡萄牙 Ba2 (负向) BBB-(负向) BBB-(负向观察名单)
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(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
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