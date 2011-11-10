〔背景资料〕三大评等机构对主要发达国家主权债信评等及展望一览表

路透11月9日电---金融市场及评级机构似乎愿意给美国更多时间让其整顿财政,近来可以获得这种优惠的国家已经越来越少.

除非美国经济跌落悬崖,穆迪与惠誉不太可能在未来数月调降美国的AAA评级.标准普尔在8月时已把美国评级降为AA+.