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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:13 BJT

《外汇动态》印度卢比兑美元后市偏空,因经济状况不佳

0155GMT---贸易逆差扩大、汽车销售下滑及穆迪调降印度银行业展望,都让印度卢比兑美元INR=D2有重测52.20历史低位的可能性.

周三时,卢比兑美元创下六周来最大单日跌幅,本月迄今已贬值超过3%.

印度10月贸易逆差INTRD=ECI为196亿美元,为四年来最高.

海外无本金交割远期外汇(NDF)也显示後市偏空,一个月期美元/卢比NDFPNDF报50.50,低于周三境内收盘水准50.18.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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