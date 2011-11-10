〔台股业绩〕台积电10月营收按年微减0.3%,按月则成长13.3%

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透台北11月10日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四公布,10月营收为372.5亿台币,较上年同期的373.7亿微幅下滑0.3%,较上月则成长13.3%.
台积电10月底时表示,展望第四季,预估合并营收将约在1,030-1,050亿台币间,较第三季下滑约1.4-3.3%.而在明年需求仍存变数下,台积电将以削减资本支出及加速更先进制程来因应.[ID:nCT0412274]
该股今日收挫2.02%,报72.6台币;大盘加权股价指数.TWII则大跌3.35%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2011年10月 372.5 +13.3 -0.3
2011年9月 328.6 -11.3 -10.3
2011年8月 370.4 +6.1 +1.5 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯/张喜良
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元