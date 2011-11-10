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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:24 BJT

〔韩国汇市〕韩元跌至近三周低点,受意大利债务疑虑冲击

路透首尔11月10日电---韩国韩元兑美元KRW=周四跌至近三周低点,因意大利借贷成本恐升至无法维持的水准,加剧违约风险,冲击韩国股市挫跌.

0135GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.4韩元,较周三收盘水准1,117.4韩元下跌近1.5%.

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