〔路透调查〕美国经济成长速度料在2012年减缓

* 经济分析师预期美国未来12月内陷入衰退的机率有四分之一

* 美国2012年国内生产总值(GDP)料平均成长2.1%

记者 Leah Schnurr 编译 王冠中

路透纽约11月9日电---路透调查周三显示,美国经济在今年下半年加速成长情况料消退,尽管再次陷入衰退的机率降至25%.

受到近期经济数据回升的激励,逾60位受访分析师的预估显示,对今年最後一季和全年经济表现有更好的预期.

但经济成长速度料从第三季的环比年率成长2.5%放缓,直到明年第四季才会再回到这水准.

进一步财政紧缩、围绕欧元区主权债务危机的不确定性、以及疲弱的消费者信心及支出,均料使得明年初的经济成长降温.

"有正面的动能带领我们进入明年初,但各项阻力仍将抑制成长的速度,"Raymond James的首席经济分析师Scott Brown说.

除了欧元区主权债务危机外,对于美国财政政策的不确定性,也使2012年初的经济前景蒙上阴影.

薪资税减免和联邦失业救助计画将要到期,而国会一特别委员会则在讨论如何达成削减联邦赤字的协议.

**缓步成长**

除非发生无法预期的冲击,否则经济分析师认为,经济应能避免再次衰退,只是成长速度会很缓慢.

美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率料为成长2.3%,高于10月调查预估的成长1.9%.全年经济成长预估则由1.7%上修至1.8%.

然而,明年成长预估则小幅下修,第一季料为成长1.7%,低于先前预估的成长1.8%.第二季成长率则由2.1%下修至2.0%.

经济分析师对于2012年GDP前景的看法似乎较为一致,成长率预估区间为2.0%-3.2%,为一年来最窄.

尽管近期数据显示欧元区可能已经陷入衰退,但经济分析师认为,美国经济应可抵挡海外成长温和放缓.

受访分析师的预估中值显示,美国未来12个月内再次陷入衰退的机率为25%,低于10月调查时预估的30%,但机率仍旧偏高,显示经济的脆弱程度.

第四季消费者物价指数(CPI)平均料为增长3.5%,高于先前预估的3.3%,明年第一季则料增长2.7%,高于先前预估的2.5%.

扣除食品和汽油价格的核心CPI,第四季和第一季均料增长2.1%,低于先前预估的增长2.2%.(完)