〔路透调查〕美国经济成长速度料在2012年减缓

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
* 经济分析师预期美国未来12月内陷入衰退的机率有四分之一
* 美国2012年国内生产总值(GDP)料平均成长2.1%
记者 Leah Schnurr 编译 王冠中
路透纽约11月9日电---路透调查周三显示,美国经济在今年下半年加速成长情况料消退,尽管再次陷入衰退的机率降至25%.
受到近期经济数据回升的激励,逾60位受访分析师的预估显示,对今年最後一季和全年经济表现有更好的预期.
但经济成长速度料从第三季的环比年率成长2.5%放缓,直到明年第四季才会再回到这水准.
进一步财政紧缩、围绕欧元区主权债务危机的不确定性、以及疲弱的消费者信心及支出,均料使得明年初的经济成长降温.
"有正面的动能带领我们进入明年初,但各项阻力仍将抑制成长的速度,"Raymond James的首席经济分析师Scott Brown说.
除了欧元区主权债务危机外,对于美国财政政策的不确定性,也使2012年初的经济前景蒙上阴影.
薪资税减免和联邦失业救助计画将要到期,而国会一特别委员会则在讨论如何达成削减联邦赤字的协议.
**缓步成长**
除非发生无法预期的冲击,否则经济分析师认为,经济应能避免再次衰退,只是成长速度会很缓慢.
美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率料为成长2.3%,高于10月调查预估的成长1.9%.全年经济成长预估则由1.7%上修至1.8%.
然而,明年成长预估则小幅下修,第一季料为成长1.7%,低于先前预估的成长1.8%.第二季成长率则由2.1%下修至2.0%.
经济分析师对于2012年GDP前景的看法似乎较为一致,成长率预估区间为2.0%-3.2%,为一年来最窄.
尽管近期数据显示欧元区可能已经陷入衰退,但经济分析师认为,美国经济应可抵挡海外成长温和放缓.
受访分析师的预估中值显示,美国未来12个月内再次陷入衰退的机率为25%,低于10月调查时预估的30%,但机率仍旧偏高,显示经济的脆弱程度.
第四季消费者物价指数(CPI)平均料为增长3.5%,高于先前预估的3.3%,明年第一季则料增长2.7%,高于先前预估的2.5%.
扣除食品和汽油价格的核心CPI,第四季和第一季均料增长2.1%,低于先前预估的增长2.2%.(完)
--译文审校 李爽
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元