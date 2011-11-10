版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 10:55 BJT

〔台湾股市〕跌幅扩大至逾3%,受欧洲债务危机升高忧虑拖累

路透台北11月10日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大至逾3%,因欧元区债务危机升高忧虑引发全球股市回挫.

本地时间10:49,加权股价指数.TWII重挫3.24%至7,316.80点.

台币兑美元TWD=TP贬1.83角至30.249台币.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超15.32亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超15.27亿.[ID:nCT0418226](完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐