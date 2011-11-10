〔日本债市〕公债价格因意大利问题而小升,10年债收益率触一个月低点

路透东京11月10日电---日本政府公债周四上涨,因对意大利公共财政可持续性的忧虑重创日本及其他地区股市,将10年期公债收益率(殖利率)推至一个月低位.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC目前跌0.5个基点至0.970%,逼近主要阻力0.965%,近几个月来曾两度触及该水准但未能突破.