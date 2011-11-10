〔英国经济〕央行11月会议料按兵不动,暂时不继续扩大量化宽松规模

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透伦敦11月10日电---英国央行周四料将维持利率于纪录低位不变,资产购买计画规模料亦不变,在评估现有措施效果之际,暂时不祭出更多刺激措施.
英国央行10月宣布将2,000亿英镑量化宽松政策扩大,将以四个月时间买进750亿英镑公债.
从上次会议之後,一连串低迷经济数据加深重陷经济衰退疑虑,随着欧债危机延烧,许多观察人士预期,英国央行终究会挹注更多资金至经济体系,以防止经济下滑伴随物价下跌的危险.
"我们认为,上个月宣布的增加750亿英镑买债措施,可能不足以填补最近几个月出现的需求缺口,"巴克莱分析师Simon Hayes称.
"然而,10月已设定了四个月的资产购买计画,将实施到接近2月的通胀报告出炉时间,如果货币政策委员会(MPC)只过了几周就修改计画,看起来会有点怪异,"他指出.
英国央行将在1200GMT公布决议,如果政策未变,通常不会提出详细评论.
外界焦点将转至11月16日央行季度通货膨胀报告,内容将涵盖新预估值.
英国央行对经济成长看法料将更加悲观,可能预测中期通胀率跌势加深.
央行8月时预测明年成长率高于2%.但多数分析师持怀疑看法,英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森日前接受专访时表示,成长率可能只略高于0.5%.
一项路透调查预估中值显示,英国央行资产购买规模总额料达3,250亿英镑,但部分分析师预期会高达5,000亿英镑.[ID:nCN1194678]
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017