〔英国经济〕央行11月会议料按兵不动,暂时不继续扩大量化宽松规模

路透伦敦11月10日电---英国央行周四料将维持利率于纪录低位不变,资产购买计画规模料亦不变,在评估现有措施效果之际,暂时不祭出更多刺激措施.

英国央行10月宣布将2,000亿英镑量化宽松政策扩大,将以四个月时间买进750亿英镑公债.

从上次会议之後,一连串低迷经济数据加深重陷经济衰退疑虑,随着欧债危机延烧,许多观察人士预期,英国央行终究会挹注更多资金至经济体系,以防止经济下滑伴随物价下跌的危险.

"我们认为,上个月宣布的增加750亿英镑买债措施,可能不足以填补最近几个月出现的需求缺口,"巴克莱分析师Simon Hayes称.

"然而,10月已设定了四个月的资产购买计画,将实施到接近2月的通胀报告出炉时间,如果货币政策委员会(MPC)只过了几周就修改计画,看起来会有点怪异,"他指出.

英国央行将在1200GMT公布决议,如果政策未变,通常不会提出详细评论.

外界焦点将转至11月16日央行季度通货膨胀报告,内容将涵盖新预估值.

英国央行对经济成长看法料将更加悲观,可能预测中期通胀率跌势加深.

央行8月时预测明年成长率高于2%.但多数分析师持怀疑看法,英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森日前接受专访时表示,成长率可能只略高于0.5%.

一项路透调查预估中值显示,英国央行资产购买规模总额料达3,250亿英镑,但部分分析师预期会高达5,000亿英镑.[ID:nCN1194678]