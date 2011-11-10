〔日本股市〕日经指数早盘收挫逾2%,受意大利债务疑虑冲击

路透东京11月10日电---日本股市日经指数周四早盘下跌逾2%,与海外其他股市连袂下滑,此前意大利公债收益率(殖利率)飙升,暗示欧洲债务危机恶化.

奥林巴斯(Olympus)(7733.T)涌入大量卖单,仍未有成交,先前有报导称,警方已就该公司的丑闻展开调查,而市场人士则将焦点放在该股可能摘牌下市.

日经指数.N225早盘收挫2.4%至8,549.94点,远低于25日移动平均8,747点.

东证股价指数.TOPX早盘收跌2.3%至731.84点.(完)