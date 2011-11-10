《热点透视》欧盟放手让市场对意大利施压,实为一招险棋

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/George Hay 编译 张明钧

路透伦敦11月9日电---欧元区及欧洲央行正在逼意大利上梁山.他们期望公债收益率(殖利率)升高会迫使罗马当局采取行动.但若全球第三大公债市场瓦解,恐将带来损人不利己的後果.

意大利总理贝鲁斯柯尼承诺辞职下台,引发新一轮的市场动荡,这可能会刺激罗马政界加速合组更为可靠的新政府.欧元区看来乐于让市场力量发挥作用.欧洲央行虽买进意大利公债以支撑市场,但数量有限.

但市场动荡恐将对规模达1.5万亿(兆)欧元的债券市场带来不利的後果.银行间拆借市场已经不得不调高意大利公债担保的附买回借款利率,这部分拆款规模超过2,000亿欧元.在最糟糕的情况下可能出现断头抛售,各地市场恐如多米诺骨牌接连倒下,从而迫使银行业者寻求紧急资金,并带来银行挤兑的风险.

这样的情况至今还未上演.银行交易部门尚未出现恐慌性抛售.欧洲央行的紧急隔夜贷款已从昨日的12亿欧元升至77亿欧元,但仍低于2008年10月的高点250亿欧元.银行业融资压力指标--三个月期银行无担保欧元借款利率与隔夜利率交换(OIS)的利差报83个基点,远低于2008年10月高点逾190个基点.

其它市场也受到伤害.西班牙首当其冲,11月9日时该国公债利差跳升约20个基点至历史新高;不过主战场可能是在法国,只要法国的债信评等遭到调降,就可能让欧元区的援助机制陷入瘫痪.法国公债利差上升约10个基点至145个基点,但法国公债市场尚未被击垮.法国10年期公债收益率的买卖报价利差低于8月的峰值,这是衡量买卖债券成本的一项指标.

市场之所以泰然自若,可能是认为紧张情势真的升高时,欧洲央行将会介入.但欧洲对于扩散效应的耐受程度仍不明朗,而意大利情势恢复稳定之路可能崎岖坎坷.未来数周将会有重重难关.(完)