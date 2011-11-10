〔台湾债市〕RP利率持稳,例行支出与债券交割令资金供给偏少

路透台北11月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四稳于区间.今日逢10日的例行性支出日,且有35亿台币的远东商银金融债交割,投信资金供给偏少,但场上也不至于找不到钱,整体市况稳中带紧.

资金调度人士表示,基于收益率考量,公司债附买回相较于公债抢手依旧,但整体市场资金水位称不上宽裕,券商一旦有公债RP缺口需弥平,就免不了接受以较高利率承作,使得公债RP利率高档成交有渐多的趋势.

"公司债(附买回)利率钉在这里,高点没往上...但公债(附买回)还是不好做,利率有慢慢向上走,"一位券商调度人士称.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.另外,公司债10年期付买回利率成交区间则落在0.83-0.90%.(完)