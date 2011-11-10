〔路透基点〕康师傅控股公司1.50亿美元三年期贷款案启动--RLPC

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透香港11月10日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,国泰世华银行已经启动香港上市企业康师傅控股公司的1.50亿美元三年期贷款案.
德意志银行(Deutsche Bank)为本案财务顾问.
这项子弹式贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点.如果台北银行间美元拆放市场利率(TAIFX)较LIBOR利差超过38基点的话,借款人将支付超出部分的利率.
银行获邀以下列两种级别参贷:
承贷2,000万美元或以上的银行,可获得40基点的先付费用.
承贷1,000万至1,900万美元的银行,可获得37基点的先付费用.
贷款资金将作为资本支出、再融资与一般企业用途.
银行回覆期限为12月初.
2009年9月时,康师傅控股曾取得2,000万美元的三年期贷款,当时利率为较LIBOR加码85基点.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7