〔路透基点〕康师傅控股公司1.50亿美元三年期贷款案启动--RLPC

路透香港11月10日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,国泰世华银行已经启动香港上市企业康师傅控股公司的1.50亿美元三年期贷款案.

德意志银行(Deutsche Bank)为本案财务顾问.

这项子弹式贷款案利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点.如果台北银行间美元拆放市场利率(TAIFX)较LIBOR利差超过38基点的话,借款人将支付超出部分的利率.

银行获邀以下列两种级别参贷:

承贷2,000万美元或以上的银行,可获得40基点的先付费用.

承贷1,000万至1,900万美元的银行,可获得37基点的先付费用.

贷款资金将作为资本支出、再融资与一般企业用途.

银行回覆期限为12月初.

2009年9月时,康师傅控股曾取得2,000万美元的三年期贷款,当时利率为较LIBOR加码85基点.(完)