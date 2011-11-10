〔路透调查〕英国经济衰退可能性高达四成,央行料扩大资产购买规模

路透伦敦11月9日电---周三公布的路透调查显示,英国经济在未来12个月落入衰退的可能性小幅升高,或将促使英国央行再度扩大资产买进计画以支撑经济.

路透在11月4-9日访问逾40位分析师,结果发现对经济成长的预期明显下滑,未来一年英国经济出现衰退的可能性高达40%.

上次分析师预测经济有四成可能性衰退还是在2008年7月的调查.当时美国投资银行雷曼兄弟刚刚倒闭不久.最後那一季的经济萎缩2%,为该年第二度下滑,且萎缩持续至2009年中期.

"目前看来,英国就算可以避开衰退,可能也只是涉险过关," Investec首席分析师Philip Shaw表示.

"如果欧元区危机历时更久,那麽英国和欧洲其他地区在2012年可能都会陷入衰退."

这次调查是路透20次调查以来首次预测英国经济会在2011年第四季陷入迟滞.10月调查时还预估会成长0.2%.

2012年的展望同样急剧恶化,分析师把成长率预测大砍逾半至1.0%,而才七个月前还预估会成长2.2%.

英国10月服务业成长放缓幅度超乎预期,也增添该国有落入衰退之虞的迹象,因制造业生产早已猛踩刹车.

国内情况看来益发黯淡,全球经济又很有可能放缓,决策者和政府面临支撑蹒跚经济的棘手任务.

英国央行的货币政策手段告罄,上月将量化宽松计画中资产买进规模扩大至2,750亿英镑以协助经济.

但分析师认为不会就此结束.

23位受访分析师中有20位表示,英国央行将增加其资产购买规模,估计将达3,250亿英镑.多数分析师认为会在2012年第一季时发生.

分析师并上修通胀预估,今年通胀率料为4.5%,2012年则降至2.7%.(完)