〔台湾债市〕殖利率收低,欧债问题恶化但交易商追价审慎

路透台北11月10日电---台湾债市主要殖利率周四收低.因意大利债务问题成为欧债危机新主轴,令台股随全球股市大跌,惟交易商追价审慎,使得债市量缩整理的态势并未改变.

交易商指出,欧债危机的变化比连续剧还要精彩,由于情况时好时坏,此时贸然追价恐有遭到套牢的风险.预料在下周二30年增额券100/8R标售结果出炉前,债市将不脱震荡盘整走势.

"看不到交易的趋势,都是跟着消息面走."一寿险业交易员说.

另一证券商交易员则认为,由于央行货币政策未见转向,短中期券殖利率处在跌无可跌的尴尬位置,仅剩下当冲赚取蝇头小利的价值.市场还是关注长券的标售结果,看是否有机会引导债市走出新的方向.

意大利已经取代希腊,成为欧债危机最大的忧虑之源.意大利10年期公债收益率周三升越7%;多数市场分析师认为,在背负逾2万亿欧元债务的情况下,收益率若为7%债务将难以为继.

台湾股市周四收盘下跌3.35%,为近两个月来最大单日跌幅,加权股价指数.TWII收跌253.18点,成为7,308.68点.

100/8R将在下周二(15日)标售,金额300亿台币.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.35 1.0235 1.0187-1.0250 183.5

10 100/9 A00109=TWO -1.30 1.3220 1.3165-1.3244 84.5

20 100/7 A00107=TWO -1.90 1.7810 1.7800-1.7850 2.0

30 100/8R A00108R=TWO -0.80 1.9220 *1.9170-1.9235 3.0

* 表示创该券交易以来殖利率日低

欧债危机引发的狂风骤雨,仅能在台债激起小小浪花.交易商对此也颇感无奈,认为年底已到,各家的绩效表现大致底定,没必要再干冒风险在市场来回厮杀,以免一旦看错,好不容易累积的获利就此付诸东流.

"看来只能靠每次的标债,来重新定位各年期券该有的位置."一证券商交易员说.

一寿险业交易员也认为,债市要脱离狭幅整理格局,要等到100/8R标完後才有机会."发行前交易期间,不会有人想出来带."

另一大型寿险业交易员则称,目前有不少买盘在次级市场寻找存续期10-20年的冷券,但因卖方惜售,实际成交相当稀少.

"消化资金的需求都在,就看利率的位置值不值得加码."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7810

10 100/9 A00109=TWO 1.3220

5 100/6 A00106=TWO 1.0235

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)