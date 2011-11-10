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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 13:21 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元承压,市场益发忧心欧元区情势

路透惠灵顿/悉尼11月10日电---澳元与新西兰元周四弱势整理,市场益发担心意大利问题可能造成欧元区崩解,引发全球金融动荡.

澳元/美元AUD=D4一度挫跌至一个月低位1.0108美元,在24小时内大跌逾0.02美元.此前意大利公债收益率飙升至被视无法持续的7.5%水准.

澳洲就业数据及中国贸易数据强劲助澳元暂时止跌,并在尾盘推升澳元至1.0142美元.

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