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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 13:46 BJT

〔台湾股市〕收盘大跌235.18点或3.35%,创近两个月来最大单日跌幅

路透台北11月10日电---台湾股市周四收盘下跌3.35%,为近两个月来最大单日跌幅,尾随全球股市的颓势,因欧元区债务危机升高的疑虑.

金融类股及台积电(2330.TW)等电子出口股领跌.加权股价指数.TWII收跌253.18点,成为7,308.68点.今日跌幅为9月23日挫跌3.55%以来最大.

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