〔澳洲股市〕收跌2.4%,因欧洲衰退疑虑罩顶

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透11月10日电---澳洲股市周四收跌2.4%,因欧洲情势动荡打击全球股市,不过中国进口大增协助市场脱离低位.
数据显示,中国自澳洲的进口在10月增加36.7%,9月时为成长33.4%.
主要银行和矿业类股仍挫跌,因欧洲面临衰退之虞,此前意大利公债收益率(殖利率)飙升,引发其恐无力独自控制债务的预期.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数跌102点至4,244.1.周三为上涨1.2%.
Westpac Banking(WBC.AX)挫跌3.3%,至一个月最低位20.86澳元.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7