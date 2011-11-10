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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 13:37 BJT

〔澳洲股市〕收跌2.4%,因欧洲衰退疑虑罩顶

路透11月10日电---澳洲股市周四收跌2.4%,因欧洲情势动荡打击全球股市,不过中国进口大增协助市场脱离低位.

数据显示,中国自澳洲的进口在10月增加36.7%,9月时为成长33.4%.

主要银行和矿业类股仍挫跌,因欧洲面临衰退之虞,此前意大利公债收益率(殖利率)飙升,引发其恐无力独自控制债务的预期.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数跌102点至4,244.1.周三为上涨1.2%.

Westpac Banking(WBC.AX)挫跌3.3%,至一个月最低位20.86澳元.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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